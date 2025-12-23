Глушаков назвал самого талантливого футболиста, с которым играл

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о самом талантливом футболисте, с которым играл.

— Кто самый талантливый из твоих партнёров по команде?

— Пусть будет Промес. Потому что мы понимали: когда он заходил в центр, я уходил на край — наш треугольник работал. Некоторые говорили, что тот, кто попадал к нам на фланг, оказывался в «дурдоме». Потому что мы постоянно менялись, и соперники не могли понять, кто у нас где играет. Спрашивали: «Что ты тут слева делаешь в защите? Почему Промес в центре? Этот там бегает, другой — тут». Мы всё время договаривались и менялись. Это была не одна «посиделочка» — нужно было решить вопрос, фишки подвигать. Мы сидели, общались, договаривались, и сразу всем было понятно, кто куда уходит, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Помимо игр за «Локомотив» и «Спартак», Глушаков также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.