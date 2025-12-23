Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян объяснил, почему выбрал выступать за сборную Армении

Тикнизян объяснил, почему выбрал выступать за сборную Армении
Комментарии

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о своём выборе выступлений за сборную Армении.

— Почему я к этому пришёл [к игре за сборную Армении]? Разговоры с отцом, взгляд со стороны на ситуацию, которая происходила, и плюс общение со Сперцяном. Понимал, что если сделаю выбор в пользу исторической родины, буду полезен, смогу что-то дать, смогу показать своё желание, стремление чего-то добиться в нашей сборной. И я не пожалел ни разу об этом. Потому что это действительно было, скажем так, судьбоносным и правильным решением.

— Считаешь, что принял правильное решение?
— Безусловно. Я даже как-то заикнулся о том, что, возможно, стоило его принять раньше, но, как говорится, всему своё время. И мне не стыдно здесь, глядя тебе в глаза, сказать, что да, действительно, я думал, что смогу добиться возможности играть в сборной России. Этого не получилось, но то есть и те или иные обстоятельства. Знаешь, есть два момента. Первый, я не попадал даже в самый расширенный список из всех расширенных списков, когда в этом списке было порядка 50 футболистов, и некоторые из них были из ФНЛ.

Это первое, что меня надоумило на тему того, что я не нужен. Я не нужен этой сборной, во мне не нуждаются, и здесь двери для меня закрыты. И второе, опять же, немаловажно, я понимал, что предстоящая игра с Турцией, если ты действительно себя считаешь армянином и чувствуешь, что в тебе есть что-то армянское, на такой игре ты обязан быть, неважно на футбольном поле или на скамейке, но ты обязан быть там. И вот в совокупности, плюс, как ты говоришь, проанализировав всю ситуацию, я понял, что настало то время, когда я должен быть в Армении, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

26-летний защитник провёл за сборную Армении 28 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Дебютировал Наир за национальную команду в 2023 году.

Материалы по теме
Тикнизян: кем я остался в истории «Локомотива»? Никем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android