Тикнизян объяснил, почему выбрал выступать за сборную Армении

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о своём выборе выступлений за сборную Армении.

— Почему я к этому пришёл [к игре за сборную Армении]? Разговоры с отцом, взгляд со стороны на ситуацию, которая происходила, и плюс общение со Сперцяном. Понимал, что если сделаю выбор в пользу исторической родины, буду полезен, смогу что-то дать, смогу показать своё желание, стремление чего-то добиться в нашей сборной. И я не пожалел ни разу об этом. Потому что это действительно было, скажем так, судьбоносным и правильным решением.

— Считаешь, что принял правильное решение?

— Безусловно. Я даже как-то заикнулся о том, что, возможно, стоило его принять раньше, но, как говорится, всему своё время. И мне не стыдно здесь, глядя тебе в глаза, сказать, что да, действительно, я думал, что смогу добиться возможности играть в сборной России. Этого не получилось, но то есть и те или иные обстоятельства. Знаешь, есть два момента. Первый, я не попадал даже в самый расширенный список из всех расширенных списков, когда в этом списке было порядка 50 футболистов, и некоторые из них были из ФНЛ.

Это первое, что меня надоумило на тему того, что я не нужен. Я не нужен этой сборной, во мне не нуждаются, и здесь двери для меня закрыты. И второе, опять же, немаловажно, я понимал, что предстоящая игра с Турцией, если ты действительно себя считаешь армянином и чувствуешь, что в тебе есть что-то армянское, на такой игре ты обязан быть, неважно на футбольном поле или на скамейке, но ты обязан быть там. И вот в совокупности, плюс, как ты говоришь, проанализировав всю ситуацию, я понял, что настало то время, когда я должен быть в Армении, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

26-летний защитник провёл за сборную Армении 28 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Дебютировал Наир за национальную команду в 2023 году.