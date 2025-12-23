Скидки
«Стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Тренер вратарей сборной России — о Сафонове

Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективе российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова стать первым номером парижан после того, как он отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Сафонов верил, что сможет быть первым номером. Этот момент произошёл совсем не случайно. Он долго и упорно шёл к нему. Этот матч стал поворотным моментом, о Сафонове начали говорить во всём мире. После этой игры стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Этот матч всё расставил по своим местам», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Позднее стало известно, что Матвей доигрывал встречу со сломанной рукой. Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».

