«Стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Тренер вратарей сборной России — о Сафонове

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о перспективе российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова стать первым номером парижан после того, как он отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

«Сафонов верил, что сможет быть первым номером. Этот момент произошёл совсем не случайно. Он долго и упорно шёл к нему. Этот матч стал поворотным моментом, о Сафонове начали говорить во всём мире. После этой игры стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Этот матч всё расставил по своим местам», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

Позднее стало известно, что Матвей доигрывал встречу со сломанной рукой. Всего в текущем сезоне россиянин провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль».