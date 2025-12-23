Скидки
Сборная Египта установила рекорд Кубка африканских наций как минимум 15-летней давности

Сборная Египта нанесла 35 ударов по воротам и создала восемь явных голевых моментов во встрече с Зимбабве. Оба показателя стали рекордными для одного матча Кубка африканских наций с момента, как компания Opta начала вести статистику турнира в 2010 году, сообщает OptaJean в социальной сети X.

Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 1
Зимбабве
0:1 Дуб – 20'     1:1 Мармуш – 64'     2:1 Салах – 90+1'    

Во встрече 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 сборная Египта обыграла национальную команду Зимбабве со счётом 2:1. Победный гол за египтян забил нападающий Мохамед Салах, который отправил мяч в сетку ворот на 90+1-й минуте.

Двумя другими командами в квартете B являются сборные ЮАР и Анголы. Матчи 2-го и 3-го тура в группе B пройдут 26 и 29 декабря.

