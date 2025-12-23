Скидки
Конте отреагировал на победу «Наполи» в финале Суперкубка Италии

Конте отреагировал на победу «Наполи» в финале Суперкубка Италии
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поздравил футболистов с выигранным трофеем Суперкубка Италии 2025 года и подчеркнул, что команда хотела сделать этот подарок себе и болельщикам к Рождеству.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Нерес – 39'     2:0 Нерес – 57'    

«Поздравляю ребят с тем, как они провели турнир. Мы хотели преподнести этот трофей себе и нашим болельщикам как рождественский подарок. Приятно праздновать с трофеем. Ранее мы взяли скудетто, теперь добавили и Суперкубок, победив ряд сильных соперников.

Не стоит забывать, что два года назад «Наполи» уступил «Интеру» в финале Суперкубка. В футболе важен именно победитель — никто не смотрит на то, выходил ли ты в финал. Говорю это как человек, который часто проигрывал в решающих матчах: у меня есть серебряные медали ЧМ и Евро, много поражений в финалах — это тяжело, потому что весь путь отличный, но не хватает завершающего шага. Хочу отметить работу «Болоньи» и, в частности, её тренера Винченцо Итальяно», — приводит слова Конте официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в финале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Болонью» со счётом 2:0. Для неаполитанцев эта победа стала третьей за всю историю турнира.

