Конте отреагировал на победу «Наполи» в финале Суперкубка Италии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поздравил футболистов с выигранным трофеем Суперкубка Италии 2025 года и подчеркнул, что команда хотела сделать этот подарок себе и болельщикам к Рождеству.

«Поздравляю ребят с тем, как они провели турнир. Мы хотели преподнести этот трофей себе и нашим болельщикам как рождественский подарок. Приятно праздновать с трофеем. Ранее мы взяли скудетто, теперь добавили и Суперкубок, победив ряд сильных соперников.

Не стоит забывать, что два года назад «Наполи» уступил «Интеру» в финале Суперкубка. В футболе важен именно победитель — никто не смотрит на то, выходил ли ты в финал. Говорю это как человек, который часто проигрывал в решающих матчах: у меня есть серебряные медали ЧМ и Евро, много поражений в финалах — это тяжело, потому что весь путь отличный, но не хватает завершающего шага. Хочу отметить работу «Болоньи» и, в частности, её тренера Винченцо Итальяно», — приводит слова Конте официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в финале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Болонью» со счётом 2:0. Для неаполитанцев эта победа стала третьей за всю историю турнира.