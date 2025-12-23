Тикнизян подробно объяснил своё поведение на скандальном интервью в «Локомотиве»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о своём скандальном интервью в период выступлений за московский «Локомотив», где армянин заявил, что его не устраивало положение в клубе и он попросился уйти.

— После матча с ЦСКА ты прям послал пресс-атташе «Локомотива» (Тикнизян сказал сотруднику, чтобы тот не лез в его разговор с журналистами в микст-зоне. — Прим. «Чемпионата»).

— Очень рад, что ты этот вопрос задал. Если кому-то будет интересно, объясню, как выглядело с моей стороны. В день игры с ЦСКА сидел на обеде с Сулеймановым и Севикяном, сказал, что у меня чувство, что сегодня не выйду. И если не выйду, то для меня будет конечная, потому что до игры с ЦСКА у нас был диалог с клубом. Встречался неоднократно с руководством, в том числе с главным тренером. Не прямо, через руководство, но понимал, что все за то, чтобы я продлил контракт.

И я был к этому готов. Я был готов и понимал, что это конкуренция, то, что ты не играешь, это нормально. Ненормально, наверное, то, что с тобой не имеют прямого диалога и ты не понимаешь, что происходит. И, собственно, так оно и случилось. Я не вышел ни на минуту. Хотя в первом круге мне удалось забить в ворота ЦСКА победный гол, а здесь я не получил ни минуты, и мы эту игру тоже, по-моему, сыграли вничью.

Когда зашёл в раздевалку, уже было чёткое понимание того, что пойду в микст-зону, сделаю заявление, которое покажет и вышестоящему руководству «Локомотива», и тренерскому штабу, что я не хочу продлевать никакой контракт и я надеюсь, что мне удастся уйти. Шёл в микст-зону только с одной мыслью — полностью самому нести ответственность за те слова, которые скажу.

Артёму сказал в очень грубой форме. Более того, я перед ним извинился, и это было несколько раз. Я точно так же тебе могу сказать, что две его прекрасных дочери являлись, по крайней мере, персональными моими болельщицами. У них у каждой есть моя футболка. Мы с Артёмом в очень хороших отношениях, по крайней мере, были. Сейчас мы с ним общаемся меньше. Тогда не хотел ему навредить.

Представь, я бы ему сказал: «Артём, отойди, пожалуйста, дай скажу». Руководство бы это увидело, сказали бы: «Почему ты не остановил футболиста? По какой причине он говорит то, что не должен говорить?» Хотя я в своих словах не вижу ничего плохого в сторону клуба. Я ответил ему в грубой форме, потому что уже был, как ты заметил, на эмоциях, к сожалению, здесь я не смог совладать со своим темпераментом и сказать ему в более корректной форме. Но я извинился, и это самое главное, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Данное интервью появилось в Сети после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с ЦСКА (2:2).