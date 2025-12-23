Тикнизян рассказал о реакции «Локомотива» после его скандального интервью в микст-зоне

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о своём скандальном интервью в микс-зоне после встречи «Локомотива» с ЦСКА в РПЛ. Выступая за «Локомотив», Тикнизян после матча сказал, что чувствует себя изгоем в клубе и будет просить отпустить его.

— Какая была первая реакция после того интервью в микст-зоне?

— Клуб среагировал очень адекватно. У меня нет никаких вопросов по поводу их реакции. Меня никто не оштрафовал. Ко мне не было применено никаких санкций. Но также я видел, что всё, на этом история заканчивается. Потому что, когда ты чувствуешь равнодушие, ты говоришь уже о многом. В принципе, это и нормально после такого заявления, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт.