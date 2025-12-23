Скидки
Глушаков составил символическую сборную из лучших футболистов, с которыми играл

Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков составил символическую команду из лучших игроков, с которыми выступал.

«Это будет схема 4–3–3. В воротах — Артём Ребров. В защите слева — Дмитрий Комбаров, справа — Андрей Ещенко, в центре — Сальваторе Боккетти и Сергей Игнашевич. Опорный полузащитник — Лукас Фернандо, слева в полузащите — Дмитрий Лоськов, справа — Роман Широков. В нападении справа — Андрей Аршавин, слева — Динияр Билялетдинов, в центре — Роман Павлюченко», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Глушаков завершил карьеру в октябре 2025 года. Помимо игр за «Локомотив» и «Спартак», Глушаков также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.

Глушаков назвал самого талантливого футболиста, с которым играл
