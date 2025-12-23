Тикнизян: были предложения из Европы, но «Локомотив» принял только от «Зенита»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о моменте карьеры, когда был близок к переходу в «Зенит» в бытность игроком «Локомотива». За свой нынешний клуб Тикнизян выступает с лета 2025 года.

— Было неоднократное количество раз, когда приходили предложения от европейских клубов, и в том лучшего клуба в России.

— Это «Зенит»?

— Да, и «Локомотив» принял только предложение от «Зенита». И очень быстро, очень оперативно. Но при этом отказали всем тем, кто был из Европы. И я из уважения к клубу ни разу не пришёл в кабинет к начальству, не постучался в дверь и не сказал: «Ребята, отпустите меня». Я здесь проявил уважение. И как я тебе сказал вчера, я ждал того же в ответ. И когда я не играю, раз игру, два, в третьей пять минут, почему нельзя прийти к футболисту? Почему нельзя прийти к футболисту и сказать: «Наир, вот сейчас такая ситуация. Тренер тебя не видит на сегодняшний день даже игроком резерва. Но потерпи, пройди эту ситуацию, мы с тобой, мы поддержим, поможем». Не было ничего…

Если бы было бы больше диалога с главным тренером. С руководством было, с Дмитрием Ульяновым, по сей день могу с ним переписываться… У меня к нему огромное уважение. Он человек слова — как сказал, так и сделал. Он до последнего переживал за мою судьбу в «Локомотиве», — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.