Александр Головин опубликовал пост после выхода «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин опубликовал пост после выхода команды в 1/16 финала Кубка Франции. В матче 1/32 финала «Монако» обыграл «Осер» со счётом 2:1. В этой встрече Головин вышел на поле с первых минут и был заменён на 65-й минуте. Хавбек не отметился результативными действиями.

«Идём дальше» — написал Головин на личной странице в телеграм-канале.

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Монако» сыграет с «Орлеаном» из Национальной лиги 1 (третий по силе дивизион Франции).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.