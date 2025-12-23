Скидки
ДР Конго — Бенин. Прямая трансляция
Тикнизян ответил, какой самый выгодный паспорт — российский, армянский или сербский

Тикнизян ответил, какой самый выгодный паспорт — российский, армянский или сербский
Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян дал комментарий касательно гражданства Сербии после трансфера из «Локомотива». Ранее Наир имел только армянский и российский паспорта.

— А ты себя уже ощущаешь сербом?
— Отчасти, наверное, да. Я живу в этой культуре, я живу среди большого количества сербского населения. Но то же самое я могу сказать и про то, ощущаю ли я себя армянином или русским человеком — да. Понятно, что про Сербию я больше пошутил. Я себя считаю русским человеком с армянскими корнями.

— Но тебе нормально с тремя паспортами?
— Очень комфортно. Завтра я проснусь, возьму армянский паспорт, поеду в Ереван. Послезавтра возьму сербский — поеду из Белграда в Италию, полтора часа. Потом возьму российский — полечу в Москву.

— Если анализировать, какой самый выгодный для тебя паспорт?
— Да я не ищу в этом выгоды. Но, наверное, сербский, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Ранее стало известно, что в сентябре 2025 года Тикнизян получил сербский паспорт. На оформление ему понадобилось лишь 88 дней.

