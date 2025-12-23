Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов: руководство «Спартака» и «Динамо» не могут выбрать главного тренера

Корнаухов: руководство «Спартака» и «Динамо» не могут выбрать главного тренера
Комментарии

Российский экс-футболист Олег Корнаухов считает, что «Спартак» и «Динамо» не могут определиться с выбором нового главного тренера в своих клубах.

— Руководство «Спартака» и «Динамо» не может выбрать главного тренера или просто не из кого выбирать?
— Не могут выбрать. В любом случае идут разговоры, и если бы они понимали, что главным тренером должен быть Гусев и Романов, то давно бы уже объявили об этом. Значит, пока руководство не готово назвать тренера, который приедет к ним. Много деталей и нюансов, но если есть из кого выбирать — пожалуйста, есть Гусев и Романов, — сказал Корнаухов в эфире программы «Матч ТВ».

После ухода главного тренера «Спартака» Деяна Станковича исполнять обязанности тренера стал Вадим Романов. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев, который занял этот пост после ухода Валерия Карпина.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» занимает 10-е место, записав в свой актив 21 очко.

Материалы по теме
Таблица РПЛ, если бы забивали только россияне. Поищем «Спартак» вместе
Таблица РПЛ, если бы забивали только россияне. Поищем «Спартак» вместе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android