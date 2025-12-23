Корнаухов: руководство «Спартака» и «Динамо» не могут выбрать главного тренера

Российский экс-футболист Олег Корнаухов считает, что «Спартак» и «Динамо» не могут определиться с выбором нового главного тренера в своих клубах.

— Руководство «Спартака» и «Динамо» не может выбрать главного тренера или просто не из кого выбирать?

— Не могут выбрать. В любом случае идут разговоры, и если бы они понимали, что главным тренером должен быть Гусев и Романов, то давно бы уже объявили об этом. Значит, пока руководство не готово назвать тренера, который приедет к ним. Много деталей и нюансов, но если есть из кого выбирать — пожалуйста, есть Гусев и Романов, — сказал Корнаухов в эфире программы «Матч ТВ».

После ухода главного тренера «Спартака» Деяна Станковича исполнять обязанности тренера стал Вадим Романов. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» является Ролан Гусев, который занял этот пост после ухода Валерия Карпина.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 29 очков. «Динамо» занимает 10-е место, записав в свой актив 21 очко.