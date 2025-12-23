ФИФА сняла трансферный бан с «Аль-Насра», где играет Роналду — Романо

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила запрет для саудовского «Аль-Насра» на подписание и регистрацию новых футболистов. Об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, ФИФА подтвердила, что «Аль-Наср» выполнил все обязательства. Отмечается, что дело в отношении клуба было закрыто.

Ранее в СМИ сообщалось, что данный трансферный бан был наложен на «Аль-Наср» из-за задолженности клуба перед «Манчестер Сити» из-за трансфера центрального защитника Эмерика Лапорта в 2023 году. Подчёркивается, что саудовский клуб не выплатил «горожанам» порядка € 9 млн. Срок погашения задолженности истёк 31 августа. Минувшей осенью Лапорт перешёл из «Аль-Насра» в «Атлетик» Бильбао.

Напомним, в составе саудовского клуба выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.