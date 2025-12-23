Скидки
ДР Конго — Бенин. Прямая трансляция
Футбол

Неймар успешно перенёс операцию из-за травмы мениска

Неймар успешно перенёс операцию из-за травмы мениска
Комментарии

Пресс-служба бразильского «Сантоса» в соцсети X сделала заявление о том, что звёздный вингер команды Неймар успешно перенёс артроскопию после разрыва медиального мениска.

«Артроскопия была выполнена для лечения повреждения медиального мениска. Операция прошла успешно, и у спортсмена всё хорошо. Неймар будет выписан днём и уже начнёт процесс реабилитации, который будет координироваться его физиотерапевтом Рафаэлем Мартини», — говорится в заявлении.

В ноябре Неймар прошёл медицинское проверку в Сан‑Паулу, где ему диагностировали повреждение мениска. Позже он вышел на матч 37‑го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде» (3:0) и оформил хет‑трик. Эта победа вывела «Сантос» из зоны вылета, после чего команда сохранила место в высшем дивизионе. По итогам чемпионата «Сантос» финишировал на 12‑й строке таблицы с 47 очками. 33‑летний бразилец провёл в сезоне 28 игр и забил 11 мячей.

