Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ДР Конго — Бенин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни назвал два клуба, которые будут бороться за чемпионство в АПЛ

Уэйн Руни назвал два клуба, которые будут бороться за чемпионство в АПЛ
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, какие команды будут вести борьбу за победы в чемпионате Англии.

«Похоже, что сейчас именно «Арсенал» и «Манчестер Сити» — те две команды, которые могут уйти в отрыв на вершине таблицы АПЛ. Но и «Ливерпуль» нельзя вычёркивать — если они поймают серию и выиграют несколько матчей, их никогда нельзя списывать со счетов. Если у них появится поддержка и уверенность, они ещё могут сказать своё слово. Но, думаю, именно «Арсенал» и «Сити» уйдут в отрыв. «Астон Вилла» выступает фантастически, но, на мой взгляд, чемпионская гонка сведётся к двум лидерам», — приводит слова Руни Goal.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 39 очков. На втором месте находится «Манчестер Сити» (37). Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла» (36).

Материалы по теме
Руни: Экитике — самый стабильный игрок «Ливерпуля» по забитым голам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android