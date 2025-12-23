Уэйн Руни назвал два клуба, которые будут бороться за чемпионство в АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, какие команды будут вести борьбу за победы в чемпионате Англии.

«Похоже, что сейчас именно «Арсенал» и «Манчестер Сити» — те две команды, которые могут уйти в отрыв на вершине таблицы АПЛ. Но и «Ливерпуль» нельзя вычёркивать — если они поймают серию и выиграют несколько матчей, их никогда нельзя списывать со счетов. Если у них появится поддержка и уверенность, они ещё могут сказать своё слово. Но, думаю, именно «Арсенал» и «Сити» уйдут в отрыв. «Астон Вилла» выступает фантастически, но, на мой взгляд, чемпионская гонка сведётся к двум лидерам», — приводит слова Руни Goal.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 39 очков. На втором месте находится «Манчестер Сити» (37). Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла» (36).