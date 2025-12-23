Скидки
ДР Конго — Бенин. Прямая трансляция
15:30 Мск
«Скучнейшая игра». Шалимов прокомментировал финал Суперкубка Италии

Комментарии

Бывший футболист сборной России, а также известный тренер и телеэксперт Игорь Шалимов поделился мыслями о финале Суперкубка Италии 2025 года, в котором «Наполи» одолел «Болонью» со счётом 2:0.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Нерес – 39'     2:0 Нерес – 57'    

«Скучнейшая игра. Согласен, что это итальянская классика. Когда одна команда владела мячом, то вторая не выдвигалась. «Болонья» даже не пыталась это делать», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Для неаполитанцев эта победа стала третьей за всю историю турнира. Рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский «Ювентус», выигрывавший этот трофей девять раз. В полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Милан» со счётом 2:0, а «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен.).

