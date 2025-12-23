«Скучнейшая игра». Шалимов прокомментировал финал Суперкубка Италии

Бывший футболист сборной России, а также известный тренер и телеэксперт Игорь Шалимов поделился мыслями о финале Суперкубка Италии 2025 года, в котором «Наполи» одолел «Болонью» со счётом 2:0.

«Скучнейшая игра. Согласен, что это итальянская классика. Когда одна команда владела мячом, то вторая не выдвигалась. «Болонья» даже не пыталась это делать», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Для неаполитанцев эта победа стала третьей за всю историю турнира. Рекордсменом по числу побед в Суперкубке Италии является туринский «Ювентус», выигрывавший этот трофей девять раз. В полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» одолел «Милан» со счётом 2:0, а «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен.).