Глушаков – о Промесе: у него русский менталитет, жалко, что сам себя загубил

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков высказался о бывшем партнёре по «Спартаку» Квинси Промесу.

«Жалко, что парень сам себя загубил. Жалко, что не справился со своими амбициями и славой. Талантливый игрок, хороший парень. Осуждать, что‑то говорить — для этого нужно знать всю историю и понимать, что именно было и из‑за чего всё произошло. Только так. Хотелось бы, чтобы все вопросы поскорее решились и он вышел. Я не знаю, какая у него там стадия — он пропал с экранов. Мне кто‑то сказал, что он поменял религию, когда был в Дубае. У него, конечно, русский менталитет, он был хорошим парнем, — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Промеса приговорили к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков и нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Апелляционное слушание по существу дела запланировано на сентябрь 2026 года.