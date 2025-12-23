Скидки
Глава Ла Лиги раскритиковал «Реал» на фоне их напряжённых отношений с «Барселоной»

Комментарии

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о напряжённых напряжениях между «Реалом» и «Барселоной» и их спорах по поводу судейства.

«По моему мнению, источником нынешней напряжённости является не «Барселона». И не остальные клубы. Это «Реал Мадрид» — против всех: против «Барселоны», против судей… против всех. Причём, на мой взгляд, это делается ошибочно и неверно, с выстраиванием неправильного нарратива. Суть этого нарратива в том, что якобы нынешние судейские ошибки являются следствием событий 2019 или 2017 годов. Пытаются создать ощущение, будто арбитры сейчас находятся под давлением или действуют предвзято. Это очень опасно, потому что это не так. Но этот нарратив целенаправленно формируется и в итоге приводит к росту напряжённости», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес назвал дело Негрейры самым серьёзным скандалом в футболе.

