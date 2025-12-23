ФИФА тестирует новую технологию определения аута и офсайда — BBC

ФИФА тестирует новую технологию, которая позволяет определить, покинул ли мяч пределы поля до того, как был забит гол.

Инновация под названием «Out of Bounds» стала одной из нескольких разработок, опробованных в трёх матчах Межконтинентального кубка, прошедших в этом месяце в Катаре.

Кроме того, ФИФА расширила использование технологии «Real-time 3D Recreation», чтобы сделать определение офсайдов по линии обзора быстрее и нагляднее. Существует две виртуальные трансляции, доступные видеоассистенту арбитра (VAR) и телезрителям, которые воспроизводят перспективу обоих вратарей.

Новые технологии были разработаны ФИФА совместно с компанией Hawk-Eye Innovations. Пока неизвестно, будут ли они в дальнейшем внедрены в национальных чемпионатах.