Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ДР Конго — Бенин. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: я категорически против игр чемпионата за рубежом

Эдуард Мор: я категорически против игр чемпионата за рубежом
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор выступил против проведения матчей любых чемпионатов в другой стране.

«Я категорически против игр чемпионата за рубежом. По многим причинам. Это свое первенство, абонементы продаются на сезон вперед — ты же не полетишь в Австралию. Здесь много минусов. А выставочных матчах, как Суперкубок, я ничего плохого не вижу, — сказал Мор в эфире программы «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок Италии между «Наполи» и «Болоньей» прошёл Эр‑Рияде (Саудовская Аравия). «Наполи» одержал победу со счётом 2:0. В октябре Ла Лига отменила решение провести матчи турнира в США из-за недовольства футболистов.

Материалы по теме
5 самых подорожавших игроков Ла Лиги в декабре. Мбаппе — в списке!
Истории
5 самых подорожавших игроков Ла Лиги в декабре. Мбаппе — в списке!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android