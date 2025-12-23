Эдуард Мор: я категорически против игр чемпионата за рубежом

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор выступил против проведения матчей любых чемпионатов в другой стране.

«Я категорически против игр чемпионата за рубежом. По многим причинам. Это свое первенство, абонементы продаются на сезон вперед — ты же не полетишь в Австралию. Здесь много минусов. А выставочных матчах, как Суперкубок, я ничего плохого не вижу, — сказал Мор в эфире программы «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок Италии между «Наполи» и «Болоньей» прошёл Эр‑Рияде (Саудовская Аравия). «Наполи» одержал победу со счётом 2:0. В октябре Ла Лига отменила решение провести матчи турнира в США из-за недовольства футболистов.