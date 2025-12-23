Тикнизян объяснил, почему заплакал после матча Лиги Европы с «Лиллем»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян ответил на вопрос, когда в последний раз плакал.

— Когда ты в последний раз плакал?

— После победы над «Лиллем». Должен возникнуть вопрос: «Почему?», он следует. Потому что я сыграл три сезона на сегодняшний день в Лиге Европы, и у меня не было ни одной победы. И игра с «Лиллем», на самом деле, далась тяжело, потому что за несколько дней до игры была температура, я приболел. Естественно, я никому об этом не говорил, потому что это Лига Европы, ты должен выходить и играть этот матч несмотря ни на что. Во втором тайме уже было гораздо легче, но эта победа нам далась тяжело, команда отдала всё для того, чтобы мы победили.

Прозвучал финальный свисток. Многие партнёры увидели, что я прослезился, поздравили с победой. Но это продлилось порядка двух минут. Считаю, что абсолютно нормально, когда ты умеешь выражать эмоции, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Летом текущего года Наир Тикнизян покинул московский «Локомотив». С сезона-2025/2026 защитник сборной Армении выступает в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду». «Црвена Звезда» обыгала «Лилль» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы со счётом 1:0.