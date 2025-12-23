Эдуард Мор высказался о возвращении Станковича в «Црвену Звезду» после ухода из «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о назначении бывшего главного тренера красно-белых серба Деяна Станковича на аналогичный пост в белградской «Црвене Звезде».

«Здесь всё довольно ожидаемо. Понятно было, что он, скорее всего, вернётся в «Црвену Звезду». Произошло, что должно было произойти. При этом для меня неожиданно, что у «Спартака» нет нового главного тренера», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

22 декабря 2025 года стало официально известно, что 47-летнй сербский специалист Деян Станкович вернулся на пост главного тренера «Црвены Звезды», который он ранее занимал с декабря 2019 года по август 2022 года. 11 ноября было объявлено об уходе Станковича из московского «Спартака», который он возглавлял с июня 2024 года.

При этом красно-белые ещё не определились с кандидатурой нового главного тренера, его обязанности продолжает исполнять 47-летний Вадим Романов.

