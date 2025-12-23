Дивок Ориги и «Милан» расторгли контракт — Романо

«Милан» и нападающий Дивок Ориги досрочно прекратили сотрудничество, несмотря на то что соглашение сторон было рассчитано до июня 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

30-летний бельгиец не выступал за «россонери» с мая 2023 года. В сезоне-2023/24 Ориги на правах аренды защищал цвета «Ноттингем Форест», после чего окончательно выпал из основной обоймы итальянского клуба и тренировался индивидуально. При этом форвард продолжал получать зарплату в размере около €4 млн в год — больше, чем полузащитник Лука Модрич, присоединившийся к «Милану» нынешним летом и зарабатывающий €3,5 млн.

Ориги перешёл в «Милан» в 2022 году и подписал контракт на четыре сезона.