Никлас Фюллькруг прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Милане»

Нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг прибыл в Италию, где сегодня пройдет медицинское обследование перед переходом в «Милан». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, итальянский клуб согласовал с лондонцами аренду 32-летнего форварда до конца сезона с опцией последующего выкупа. Ожидается, что все формальности будут улажены в ближайшее время, после чего немец официально станет игроком «россонери».

В нынешнем сезоне немецкий нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Фюллькруг провёл на поле 413 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.