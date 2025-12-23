Скидки
«Могу пойти Романову помочь». Шалимов — о работе в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о том, что «Спартаку» нужно создать тренерский штаб из бывших игроков команды, при этом, сам готов подключиться к работе.

«Вокруг Романова нужно создать серьёзную команду, включая Тихонова. Нужно создать спартаковскую ауру. Может быть, тогда пойдет дело. Сейчас «Спартак» в тупике. Нужны свои. Про них мы уже говорим лет 20, десять, а они все иностранцы‑иностранцы — они приезжают и уезжают. Нужны те, кто прошёл школу «Спартака».

Романова нужно усилить, чтобы у него за спиной были не молодые ребята, а посерьёзнее. Но при этом без претензий стать главным тренером, подсидеть. Я же вот где‑то сказал, что могу пойти Романову помочь, но это только из‑за «Спартака». К другому помощником не пойду, а вот «Спартаку» я готов помочь. Нужно создать коллектив из спартаковцев: Тихонов, Мор, миллион людей. А Кахигао смотрит иностранцев. «Спартак» стоит особняком. У них есть стиль, а у других команд его не было», — сказал Шалимов в эфире программы «Матч ТВ».

Московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, имея в активе 29 очков.

Топ-матчи вторника: Кубок Африки, «Северсталь» против ЦСКА и «Уорриорз» — «Орландо» в НБА
