Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Ботсвана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: хочу, чтобы «Спартак» возглавил наш специалист

Эдуард Мор: хочу, чтобы «Спартак» возглавил наш специалист
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о том, что красно‑белых должен возглавить российский тренер.

«Нужно не ошибиться руководству. Сейчас не то время, когда ты можешь выбирать. Меня расстраивает, что пытаются выбирать иностранца. Я хочу, чтобы «Спартак» возглавил наш специалист: Шалимов, Аленичев, Черчесов. Почему нет. В «Спартаке» важен авторитетный тренер. Я даже за то, чтобы остался Романов. Если брать иностранца, то я бы взяли Ивича или Николича — они уже знают наш чемпионат, язык понимают», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, имея в активе 29 очков.

Материалы по теме
«Могу пойти Романову помочь». Шалимов — о работе в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android