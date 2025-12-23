Эдуард Мор: хочу, чтобы «Спартак» возглавил наш специалист

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о том, что красно‑белых должен возглавить российский тренер.

«Нужно не ошибиться руководству. Сейчас не то время, когда ты можешь выбирать. Меня расстраивает, что пытаются выбирать иностранца. Я хочу, чтобы «Спартак» возглавил наш специалист: Шалимов, Аленичев, Черчесов. Почему нет. В «Спартаке» важен авторитетный тренер. Я даже за то, чтобы остался Романов. Если брать иностранца, то я бы взяли Ивича или Николича — они уже знают наш чемпионат, язык понимают», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, имея в активе 29 очков.