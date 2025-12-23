«Мы сделали всё возможное». Тренер «Болоньи» — о матче с «Наполи» в финале Суперкубка

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно высказался о поражении от «Наполи» (0:2) в финале Суперкубка Италии.

«Мы сделали всё возможное в матче против команды, которая сыграла выше своего уровня — Нерес провёл потрясающую игру. У Фергюсона был шанс сравнять счёт, но после того как мы пропустили второй гол, всё было решено. «Наполи» выдал великолепный матч. Мы отдали все силы, но не смогли поднять свой уровень до их планки. Жаль, однако именно такие игры помогают команде расти. Выход в финал никогда не даётся легко — мы разберём ошибки, чтобы стать лучше в будущем», — приводит слова Итальяно Football Italia.

В полуфинале Суперкубка Италии «Болонья» оказалась сильнее «Интера» (1:1, 3:2 пен.).