Видеообзор волевой победы Египта над Зимбабве в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в Группе «В» встречались сборные Египта и Зимбабве. Команды играли на стадионе «Стад Адрар Арена» (Агадир, Марокко). Волевой победы со счётом 2:1 добились «фараоны».

На 20-й минуте, нападающий сборной Зимбабве Принс Дуб открыл счёт в матче. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш, представляющий «Манчестер Сити», восстановил равенство в счёте. А звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на 90+1-й минуте принёс своей команде победу.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Также в квартете B провели свой матч сборные ЮАР и Анголы, южноафриканцы выиграли со счётом 2:1. Матчи 2-го и 3-го тура в группе B пройдут 26 и 29 декабря.