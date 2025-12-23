Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Ботсвана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор волевой победы Египта над Зимбабве в матче Кубка африканских наций

Видеообзор волевой победы Египта над Зимбабве в матче Кубка африканских наций
Комментарии

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в Группе «В» встречались сборные Египта и Зимбабве. Команды играли на стадионе «Стад Адрар Арена» (Агадир, Марокко). Волевой победы со счётом 2:1 добились «фараоны».

Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 1
Зимбабве
0:1 Дуб – 20'     1:1 Мармуш – 64'     2:1 Салах – 90+1'    

На 20-й минуте, нападающий сборной Зимбабве Принс Дуб открыл счёт в матче. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш, представляющий «Манчестер Сити», восстановил равенство в счёте. А звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на 90+1-й минуте принёс своей команде победу.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Также в квартете B провели свой матч сборные ЮАР и Анголы, южноафриканцы выиграли со счётом 2:1. Матчи 2-го и 3-го тура в группе B пройдут 26 и 29 декабря.

Материалы по теме
Гол Салаха на 90+1-й минуте принёс Египту победу над Зимбабве в 1-м туре Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android