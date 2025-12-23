Видеообзор волевой победы Египта над Зимбабве в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в Группе «В» встречались сборные Египта и Зимбабве. Команды играли на стадионе «Стад Адрар Арена» (Агадир, Марокко). Волевой победы со счётом 2:1 добились «фараоны».
Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Египет
Окончен
2 : 1
Зимбабве
0:1 Дуб – 20' 1:1 Мармуш – 64' 2:1 Салах – 90+1'
На 20-й минуте, нападающий сборной Зимбабве Принс Дуб открыл счёт в матче. На 64-й минуте египетский форвард Омар Мармуш, представляющий «Манчестер Сити», восстановил равенство в счёте. А звёздный нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах на 90+1-й минуте принёс своей команде победу.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Также в квартете B провели свой матч сборные ЮАР и Анголы, южноафриканцы выиграли со счётом 2:1. Матчи 2-го и 3-го тура в группе B пройдут 26 и 29 декабря.
