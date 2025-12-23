Видеообзор победы ЮАР над Анголой в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в Группе «В» встречались сборные ЮАР и Анголы. Команды играли на стадионе «Стад де Марракеш» (Марракеш, Марокко). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда ЮАР.
Кубок африканских наций . Группа B. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 20:00 МСК
ЮАР
Окончен
2 : 1
Ангола
1:0 Апполлис – 21' 1:1 Шоу – 35' 2:1 Фостер – 79'
У южноафриканской сборной забитыми мячами отметились Осуин Апполлис и Лайл Фостер.
Единственный гол у ангольской сборной на счету Шоу.
Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Также в квартете «B» провели свой матч сборные Египта и Зимбабве, «фараоны» добились волевой победы со счётом 2:1. Матчи 2-го и 3-го тура в группе B пройдут 26 и 29 декабря.
