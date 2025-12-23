Скидки
Сенегал — Ботсвана. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор ничьей между сборными Мали и Замбией в матче Кубка африканских наций

Видеообзор ничьей между сборными Мали и Замбией в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в Группе «А» встречались сборные Мали и Замбии. Команды играли на стадионе Стад Мохамед V» (Касабланка, Марокко). Соперники не выявили победителя и свели матч к ничейному результату 1:1.

Кубок африканских наций . Группа A. 1-й тур
22 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Мали
Окончен
1 : 1
Замбия
1:0 Синайоко – 61'     1:1 Дака – 90+2'    

Забитыми мячами в матче отметились вингер малийской сборной Лассин Синайоко и нападающий Замбии Патсон Дака, который сравнял счёт на второй компенсированной минуте.

На 41-й минуте, нападающий малийской команды Эль Билал Туре не реализовал пенальти.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ранее в группе А сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами (2:0). Матчи 2-го и 3-го тура в группе А пройдут 26-го и 29-го декабря. Финал турнира состоится 18 января.

