Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о пользе работы со спортивным психологом

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, как ему помогла работа со спортивным психологом.

«Очень много общался со спортивным психологом. И благодаря как раз таки психологу преодолел этап перехода из ЦСКА в «Локомотив». Он дался очень тяжело с психологической точки зрения. Во многом благодаря тому, что за меня заплатили огромные деньги на тот момент. Я сыграл порядка 40 матчей за основную команду ЦСКА, и меня купили за € 5 млн. Тогда было очень огромное давление.

Психолог — во-первых, это человек, который тебя выслушает. И в диалоге с ним или даже в монологе в какие-то моменты ты сам находишь ответы на свои вопросы. Он является путеводителем, навигатором, который наводящими вопросами даёт тебе понять, в каком направлении двигаться», — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Летом текущего года Наир Тикнизян покинул московский «Локомотив». С сезона-2025/2026 защитник сборной Армении выступает в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду».