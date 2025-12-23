Тикнизян рассказал, как возник вариант с «Црвеной Звездой»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, как возник вариант перехода в сербский клуб.

— Как возник вариант с «Црвеной Звездой»?

— Очень спонтанно и неожиданно. В конце мая мне позвонил Саша Клюев, сказал, что есть вариант с «Црвеной». На следующий день мне позвонил Марко Марин (технический директор «Црвены Звезды». — Прим. «Чемпионата»). Наш диалог длился пять минут, Саша был переводчиком, но с его переводом с английского на русский — катастрофа (улыбается). Я включил все свои резервы, чтобы вступить в прямой диалог с Марином. Когда он сказал: «У нас план — попасть в Лигу чемпионов, крайний случай — Лига Европы. Мы в тебя верим как в футболиста, мы ознакомились с твоим портфолио». На что я ответил: «Okay, let's go» (Хорошо, давайте. — Прим. «Чемпионата»).

Это очень запало в душу Марину. Он после сказал, что для него это было ключевым, как и для меня. Я услышал те слова, которые необходимы любому футболисту и спортсмену. В тебе заинтересованы, в тебе нуждаются, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Летом текущего года Наир Тикнизян покинул московский «Локомотив». С сезона-2025/2026 защитник сборной Армении выступает в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду».