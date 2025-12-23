Наир Тикнизян: для меня «Црвена» гораздо больше, чем клуб

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал о сомнениях, которые возникали при выборе команды для перехода.

— В начале июня мы сидели в Ереване, ты приехал к нам и сказал, что есть вариант с «Црвеной». Не могу сказать, что ты прям был уверен, что это правильное решение. Ты сомневался, колебался. Разве нет?

— Конечно. Сомнение — это абсолютно нормально. Если бы этот шаг был неправильный, можно сказать, что карьера бы пошла под откос. И волей-неволей ты будешь об этом думать, ты будешь взвешивать все за и против. Тем более на тот момент был ещё один вариант, помимо «Црвены», это «Слован» Братислава. Конечно, для меня «Црвена» гораздо больше, чем клуб.

Но так или иначе, ты думаешь, ты общаешься, ты звонишь Николичу, Оличу (тренеры Тикнизяна в ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). Я спрашивал в основном только про футбол, футбольную составляющую. Меня в последнюю очередь интересовали рестораны, кафе, бары и так далее. Ты даже мне сейчас за кадром задал вопрос про хороший ресторан. Нет. Я питаюсь в отеле, где наша база. И периодически мы с женой ходим в одно местечко хорошее. Но это не ресторан, — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.

Летом текущего года Наир Тикнизян покинул московский «Локомотив». С сезона-2025/2026 защитник сборной Армении выступает в чемпионате Сербии за «Црвену Звезду».