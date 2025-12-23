Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Танзания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Реала» Родриго: пришло время действовать!

Нападающий «Реала» Родриго: пришло время действовать!
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго заявил о готовности брать на себя ответственность и подтверждать доверие со стороны клуба и болельщиков.

«Я должен оправдать доверие клуба и болельщиков. Пришло время действовать», — приводит слова нападающего ESPN.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Королевский клуб» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Родриго с мадридским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Кубок Африки, «Северсталь» против ЦСКА и «Уорриорз» — «Орландо» в НБА
Топ-матчи вторника: Кубок Африки, «Северсталь» против ЦСКА и «Уорриорз» — «Орландо» в НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android