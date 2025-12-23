Нападающий «Реала» Родриго: пришло время действовать!

Нападающий мадридского «Реала» Родриго заявил о готовности брать на себя ответственность и подтверждать доверие со стороны клуба и болельщиков.

«Я должен оправдать доверие клуба и болельщиков. Пришло время действовать», — приводит слова нападающего ESPN.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Королевский клуб» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Родриго с мадридским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.