«Честно говоря, нам нужно стать лучше». Тибо Куртуа — о мадридском «Реале»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа оценил текущую форму команды после победы над «Севильей» (2:0) и подчеркнул необходимость улучшений.

«Честно говоря, нам нужно стать лучше. Мы победили, и это важно, но нам нужно стать лучше. Надеюсь, этот небольшой отпуск пойдёт нам на пользу, но нам нужно стать лучше», – приводит слова Куртуа пресс-служба «Королевского клуба».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги с 39 очками в 17 играх. Отставание от лидирующей в чемпионской гонке «Барселоны» составляет четыре очка.

Действующее трудовое соглашение Куртуа с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 18 млн.