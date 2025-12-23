Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, состоятся четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка Африки на 23 декабря (время московское):

15:30. ДР Конго — Бенин;

18:00. Сенегал — Ботсвана;

20:30. Нигерия — Танзания;

23:00. Тунис — Уганда.

Вчера, 22 декабря, Египет обыграл Зимбабве (2:1), команда ЮАР взяла верх над Анголой (2:1), а Мали и Замбия сыграли вничью (1:1).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.