Дин Хёйсен испытывает давление в «Реале» из-за усталости и травм — The Athletic

Защитник «Реала» Дин Хёйсен сталкивается с проблемами из-за усталости и давления со стороны болельщиков. Как сообщает The Athletic, 20-летний футболист стал одним из игроков мадридского клуба, которые больше всего пострадали от недостатка отдыха. В матче с «Севильей» (2:0) на «Сантьяго Бернабеу» Хёйсен был освистан зрителями. В ходе встречи защитник потерял концентрацию, что едва не привело к голу соперника.

С момента своего перехода из «Борнмута» за € 50 млн Хёйсен не смог продемонстрировать стабильную игру, которую от него ожидали. Кроме того, он столкнулся с тремя мышечными травмами, что усугубило его ситуацию. Источники, близкие к футболисту, сообщают, что болельщики могут не осознавать уровень его усталости, так как в 2025 году он уже сыграл 50 матчей за клуб и сборную Испании. Окружение игрока считает, что ему необходимо время для восстановления физической формы и перезагрузки.

Хёйсен присоединился к мадридскому клубу в мае 2025-го, перейдя из английского «Борнмута». Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до июня 2030 года.

