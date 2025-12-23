Скидки
«Тоттенхэм» может подписать Омара Мармуша из «Манчестер Сити» в январе — TEAMtalk

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания нападающего Омара Мармуша из «Манчестер Сити» в январское трансферное окно. Это решение стало актуальным после неудачной попытки подписать вингера Савио летом. Попытка заполучить нападающего Антуана Семеньо из «Борнмута» также кажется всё менее вероятной, что подталкивает лондонский клуб к поиску других вариантов. Об этом сообщает TEAMtalk.

26-летний египетский футболист присоединился к «Манчестер Сити» из «Айнтрахта» в январе 2025 года за € 68 млн. Однако его игровое время на «Этихаде» оказалось ограниченным из-за доминирования Эрлинга Холанда и конкуренции со стороны таких игроков, как Савио, Жереми Доку, Бернарду Силва, Оскар Бобб и Фил Фоден. В этом сезоне Мармуш провёл всего 15 матчей, часто выходя на замену. Общее количество минут, проведённых нападающим в Премьер-лиге в этом сезоне, составляет всего 206. В данный момент он находится в составе сборной Египта на Кубке африканских наций в Марокко.

Ожидается, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не будет отпускать Мармуша, так как высоко ценит его роль в ротации состава при плотном графике игр. Единственной реальной надеждой «Тоттенхэма» на переговоры с «Манчестер Сити» может стать аренда с правом выкупа.

