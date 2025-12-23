Радимов: по идее, Гусева в «Динамо» уже быть не должно

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о положении Ролана Гусева в московском «Динамо». Специалист занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.

«По идее, Гусева сейчас в команде быть не должно — если ориентироваться на слова Сергея Степашина, который говорил о четырёх победах в оставшихся играх первой части, которые могли бы гарантировать Гусеву полноценное назначение. И ещё уже говорил и скажу снова — что всё руководство «Динамо» приехало на базу поддержать Гусева, а у Карпина такой поддержки не было. Может, хотели морально поддержать… Про интервью Гусева все уже высказались — неправильно, нечестно, в жизни в принципе так не делается. Хорошо, что он всё понял и извинился.

Просто получается, что в тренерском штабе «Динамо» не было единения, был разлад, Гусев точно не сошёлся с тренером по физподготовке. И когда Ролан оставался руководить во время отлучения Карпина в сборную, он предлагал команде совсем другие взгляды. Просто Карпин не угадал с тренерским штабом. А футболисты всегда чувствуют, что в штабе нет единства», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».