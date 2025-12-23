Радимов назвал главные разочарования первой части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов выделил главные разочарования первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что наибольшее недовольство у него вызывает команда «Сочи».

«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера, который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся. Ну и, помимо «Сочи», — «Спартак» и «Динамо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона «Сочи» занимает последнее место в таблице с девятью очками. «Спартак» располагается на шестой строчке с 29 очками, а «Динамо» находится на 10-й строчке с 21 очком.