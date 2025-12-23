Скидки
Нигерия — Танзания. Прямая трансляция
Радимов назвал главные разочарования первой части сезона РПЛ

Радимов назвал главные разочарования первой части сезона РПЛ
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов выделил главные разочарования первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он отметил, что наибольшее недовольство у него вызывает команда «Сочи».

«Со знаком минус в таблице это, конечно же, «Сочи». Я так и не могу понять, как можно было оставить у руля тренера, который уехал домой во время стыковых матчей за выход в РПЛ. И в итоге добиться того, чтобы в команде был полный раздрай и разнобой. И я не уверен, что они теперь спасутся. Ну и, помимо «Сочи», — «Спартак» и «Динамо», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона «Сочи» занимает последнее место в таблице с девятью очками. «Спартак» располагается на шестой строчке с 29 очками, а «Динамо» находится на 10-й строчке с 21 очком.

