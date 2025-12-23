Скидки
«Барселона» забивает в 38 играх Ла Лиги подряд — это самая длинная голевая серия с 2013-го

«Барселона» забивает в 38 играх Ла Лиги подряд — это самая длинная голевая серия с 2013-го
Каталонская «Барселона» забивает в 38 играх испанской Ла Лиги подряд, что является самой длинной голевой серией сине-гранатовых с октября 2013 года. Об этом сообщает Squawka в социальной сети X.

В этих 38 матчах игроки «Барселоны» забили 103 гола, а пропустили 39. С игры каталонцы забили 77 мячей, головой — 14, с пенальти — восемь. 31 раз каталонцы побеждали, четыре раза проиграли. Ещё три встречи команда Флика свела вничью.

После 18 туров Ла Лиги текущего сезона «Барселона», набрав 46 очков, занимает первое место в турнирной таблице. У идущего следом мадридского «Реала» в активе 42 набранных очка.

