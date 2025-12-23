Тукманов: обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду будет выгоден и «Зениту», и ЦСКА

Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Тукманов высказал мнение о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Он отметил, что такая сделка будет выгодна как для петербуржцев, так и для москвичей. Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о трансфере с доплатой со стороны «Зенита». Оба клуба согласны на обмен, также футболисты готовы сменить команды.

«Дивеев был стабильным игроком. Не знаю, почему его хотят обменять. Видимо, армейцы хотят усилить атаку. Если обмен состоится, это будет в интересах обоих клубов. Если ЦСКА не найдёт никого на место Дивеева, это будет проблемой. Сам Игорь, наверное, с удовольствием уходит в «Зенит», за титулами. Там условия личные интереснее. В обороне ЦСКА останется Лукин, мне нравится этот защитник. Он выглядит хорошо, привлекается в сборную», — приводит слова Тукманова Metaratings.

Лусиано Гонду, 24-летний аргентинец, провёл за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 8 млн. Контракт игрока с «Зенитом» действителен до июня 2028 года.

26-летний Игорь Дивеев сыграл 203 встречи за ЦСКА, отметившись 20 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его стоимость оценивается на Transfermarkt в € 9 млн, а соглашение с ЦСКА действительно до июня 2029 года.