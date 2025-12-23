Скидки
Агент Кузьмичёв: у меня нет подтверждения, что в «Ростове» с долгами всё настолько плохо

Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал появившуюся информацию о наличии долгов в футбольном клубе «Ростов».

«Ни для кого не секрет, что в «Ростове» всегда существовала ситуация, когда ребятам так или иначе задерживали зарплату. Сейчас — не исключение. В то же время нет критической ситуации с зарплатами, которая требует срочного решения. Есть небольшая задолженность, но не более того.

Что касается информации о долгах клуба, у меня нет подтверждения, что всё настолько плохо. Мы достаточно хорошо контактируем с руководством «Ростова», поэтому так или иначе отреагируем. Будем стараться сегодня связаться. Постараемся выяснить ситуацию, соответствует ли она действительности», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
