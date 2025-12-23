«Я тебе устрою». Тикнизян рассказал о конфликте с охранником в «Локомотиве»

Армянский защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян вспомнил историю о конфликте с охранником в свой первый день в «Локомотиве». За железнодорожников Наир выступал с 2021 по 2025 год.

«Ты знаешь историю, когда я приехал в первый день на «РЖД» и у меня должна была состояться съёмка? Она была настолько рано… В 6:50 я уже приехал на стадион, в 10 утра тренировка. И когда я подъезжал на такси к шлагбауму, встречает меня охранник, проверяет машину, просит опустить стекло для того, чтобы удостовериться, что это за личность в машине. Я опускаю стекло, и он мне говорит: «Ты кто?» Я говорю: «Я новый футболист, я приехал на съёмки». Очень вежливо.

Он говорит: «Чего? Я тебя вообще не знаю, ты кто? Давай едь отсюда». Всё, для меня это уже красный флаг. То есть я взорвался. Я и так еле-еле проснулся, на эти съёмки приехал так рано. И я ему говорю такую фразу: «Ты хочешь здесь последний день работать? Так я тебе это устрою». Можно сказать, что снесло крышу? Окей. Но прошло уже порядка пяти лет. Где-то мне немножечко стыдно, где-то это смешно. Но на тот момент я, возможно, не осознавал того, что я говорю. При этом, знаешь, какой я просто сам по себе человек? Если я чувствую неуважение, когда я [с уважением], и не чувствую взаимности в свою сторону, я могу быть очень злым», — сказал Тикнизян в интервью, опубликованном на YouTube-канале Nobel.