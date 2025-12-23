Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Танзания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ростове» отреагировали на информацию, что команда может не доиграть этот сезон РПЛ

В «Ростове» отреагировали на информацию, что команда может не доиграть этот сезон РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию, что клуб планирует продавать футболистов из‑за сложной финансовой ситуации. Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, по данным которого ростовчане рискуют не доиграть текущий сезон из‑за долгов в несколько миллиардов рублей.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно.

О каких‑то долгах, о которых идёт речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
2RanymFPQeN
Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Кузьмичёв: у меня нет подтверждения, что в «Ростове» с долгами всё настолько плохо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android