В «Ростове» отреагировали на информацию, что команда может не доиграть этот сезон РПЛ

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров отреагировал на информацию, что клуб планирует продавать футболистов из‑за сложной финансовой ситуации. Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов, по данным которого ростовчане рискуют не доиграть текущий сезон из‑за долгов в несколько миллиардов рублей.

«Таких, как Ваня Карпов, много, и откуда он владеет информацией по клубу, мне непонятно. Никакой распродажи не планируется — это 100%. Откуда взята информация, мне тоже неясно.

О каких‑то долгах, о которых идёт речь, мне непонятно, из какого они воздуха взяты. Глупости», — приводит слова Гончарова «Матч ТВ».