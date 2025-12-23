Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Зиркзее заинтересован в переходе в «Рому», но «МЮ» пока не одобрил трансфер — Плеттенберг

Зиркзее заинтересован в переходе в «Рому», но «МЮ» пока не одобрил трансфер — Плеттенберг
Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее проявляет интерес к переходу в «Рому». Нидерландец впечатлён проектом, представленным римским клубом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Итальянская команда хочет арендовать игрока за € 5 млн с правом выкупа за € 30 млн летом. Переговоры между клубами продолжаются, однако решение по трансферу ещё не принято, так как «Манчестер Юнайтед» не дал своего одобрения на сделку. Кроме «Ромы», к 24-летнему футболисту поступают запросы от других клубов.

Контракт Зиркзее с английским клубом действует до 2029 года. В текущем сезоне Зиркзее провёл 10 матчей в АПЛ и забил один гол. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.

