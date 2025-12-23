Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: увольнение Рахимова станет ошибкой «Рубина»

Орлов: увольнение Рахимова станет ошибкой «Рубина»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

— Бурлит всё в Казани. Ходят слухи, что «Рубин» собирается расстаться с Рашидом Рахимовым. Насколько есть повод? Что будет с такой узнаваемой командой, которую построил Рахимов?
— Понимаете, вы правильно сказали — Рахимов построил команду со своей игрой, которая не похожа ни на чью другую. У «Рубина» седьмое место и очень крепкая команда. От Рахимова нельзя отказываться, это будет ошибка. Для них это будет провал.

Там же игры идут… Менеджмент — самая слабая позиция в футболе. Менеджеры, которые над тренером, которые что-то там считают… Чаще всего они уводят в сторону от правильных дел. Лучше опираться на тренера, которого ты выбрал. Я бы Рахимова наоборот поощрял, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«На сегодня команда выдаёт максимум». Как Рахимов сохранился в «Рубине»
«На сегодня команда выдаёт максимум». Как Рахимов сохранился в «Рубине»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android