Орлов: увольнение Рахимова станет ошибкой «Рубина»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова.

— Бурлит всё в Казани. Ходят слухи, что «Рубин» собирается расстаться с Рашидом Рахимовым. Насколько есть повод? Что будет с такой узнаваемой командой, которую построил Рахимов?

— Понимаете, вы правильно сказали — Рахимов построил команду со своей игрой, которая не похожа ни на чью другую. У «Рубина» седьмое место и очень крепкая команда. От Рахимова нельзя отказываться, это будет ошибка. Для них это будет провал.

Там же игры идут… Менеджмент — самая слабая позиция в футболе. Менеджеры, которые над тренером, которые что-то там считают… Чаще всего они уводят в сторону от правильных дел. Лучше опираться на тренера, которого ты выбрал. Я бы Рахимова наоборот поощрял, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».