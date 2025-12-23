Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов посоветовал «Зениту», какого футболиста купить

Орлов посоветовал «Зениту», какого футболиста купить
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал совет «Зениту», какого футболиста купить. Он выдвинул кандидатуру защитника «Рубина» Ильи Рожкова.

«У «Рубина» очень хороший защитник Рожков. Им интересовались топ-клубы из Москвы? Я бы и «Зениту» предложил купить Рожкова, если уж они хотят покупать кого-то», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
Гонка за новогодними призами! Выиграй iPhone 17
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
2RanymFPQeN

Илья Рожков является воспитанником казанского «Рубина», в сезоне-2025/2026 20-летний латераль принял участие в 20 встречах казанцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.

Материалы по теме
Орлов: увольнение Рахимова станет ошибкой «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android