Орлов посоветовал «Зениту», какого футболиста купить

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал совет «Зениту», какого футболиста купить. Он выдвинул кандидатуру защитника «Рубина» Ильи Рожкова.

«У «Рубина» очень хороший защитник Рожков. Им интересовались топ-клубы из Москвы? Я бы и «Зениту» предложил купить Рожкова, если уж они хотят покупать кого-то», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Илья Рожков является воспитанником казанского «Рубина», в сезоне-2025/2026 20-летний латераль принял участие в 20 встречах казанцев в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На его счету две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5 млн.