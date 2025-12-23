Скидки
«Динамо» утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера

Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что Ролан Гусев был утверждён в должности главного тренера первой команды до конца текущего сезона.

«Ролан Гусев назначен главным тренером «Динамо» до конца сезона. Ролан Александрович — воспитанник «Динамо», заслуженный мастер спорта России и обладатель Кубка УЕФА. В начале тренерской карьеры он работал с молодёжной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодёжную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России. В тренерском штабе «Динамо» Ролан Александрович трудится с лета 2023 года. Ранее он исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона, а также с ноября этого года», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.

