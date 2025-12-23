Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Кристал Пэлас» и «Галатасарай» проявляют интерес к защитнику «Баварии» — Плеттенберг
Мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность продажи защитника Саши Боэ в зимнее трансферное окно. На данный момент клуб требует от € 20 млн за трансфер игрока. Боэ отклонил множество предложений и настаивает на переходе только в клуб с большими перспективами. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

«Кристал Пэлас» проявляет интерес к защитнику, однако пока не достигнуты никакие соглашения, и переговоры не начались. Также турецкий «Галатасарай» внимательно следит за развитием ситуации вокруг Боэ. «Бавария» рассматривает как минимум вариант аренды игрока с обязательством последующего выкупа.

Саша Боэ выступает за «Баварию» с января 2024 года, его контракт с клубом действует до июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 18 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

